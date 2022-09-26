Футбольные матчи РПЛ и Кубка РФ начнутся с минуты молчания

Все матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе в Ижевске. Об этом сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Кроме того, команды и судьи выйдут на поле в траурных повязках. Российская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования семьям, которые пострадали в результате трагедии в Ижевске.

Матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут с 1 по 3 октября. Уточняется, что в ближайшее время приостановки первенства не планируется.