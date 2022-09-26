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1 час назад

Футбольные матчи РПЛ и Кубка РФ начнутся с минуты молчания

Елена Прошина

Все матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе в Ижевске. Об этом сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Футбольные матчи РПЛ и Кубка РФ начнутся с минуты молчания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, команды и судьи выйдут на поле в траурных повязках. Российская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования семьям, которые пострадали в результате трагедии в Ижевске.

Матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут с 1 по 3 октября. Уточняется, что в ближайшее время приостановки первенства не планируется.

Утром 26 сентября в ижевскую школе №88 ворвался её бывший выпускник, 34-летний Артем Казанцев. Он открыл огонь из пистолета по находящимся внутри людям, после чего покончил с собой. В результате погибло 15 человек, из них 11 детей. Ещё 24 человека ранены.

Около спорта,Артем Казанцев,
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