Главный тренер сборной по хоккею с мячом отреагировал на повестку

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов заявил, что намерен разобраться в ситуации с получением повестки из военкомата.
«Я сейчас дома, уже вернулся из Красноярска с турнира. По дороге из аэропорта заехал к маме, ей стало плохо. Вызвал скорую, сказали, что у нее инсульт. Сейчас она в Боткинской больнице, в реанимации. Врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое.
Сегодня собираюсь пойти в военкомат, поговорить, понять, в чем ситуация. Послушаю, что мне скажут. Конечно, неожиданно получить повестку. Я служил в звании рядового», — сказал Максимов «Матч ТВ».
О том, что Максимов получил повестку, сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на жену тренера, бывшую телеведущую федеральных каналов Ольгу Кокорекину.
«Моему мужу Ивану Максимову 49 лет. Службу проходил в спортроте рядовым (он в прошлом играл в хоккей с мячом, сейчас главный тренер молодежной сборной). Военкомат прислал ему повестку.
Я ее обнаружила в почтовом ящике в пятницу позже указанного времени явки. В тот же день к нам домой пришли трое людей. Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно.
Иван все это время находился на соревнованиях в Красноярске. Сегодня он прилетел в Москву. По дороге домой заехал к матери, и она из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке. С ней случился инсульт. Извини, что так сумбурно и многословно пишу. Это какой-то ад», — написала Кокорекина Симоньян.