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1 час назад

Главный тренер молодёжной сборной по хоккею с мячом получил повестку

Елена Прошина

Телеведущая Ольга Кокорекина заявила, что её муж, главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом 49-летний Иван Максимов получил повестку в военкомат. Об этом в своём Telegram-канале написала Маргарита Симоньян.

Главный тренер молодёжной сборной по хоккею с мячом получил повестку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моему мужу Ивану Максимову 49 лет. Службу проходил в спортроте рядовым (он в прошлом играл в хоккей с мячом, сейчас главный тренер молодёжной сборной). Военкомат прислал ему повестку. Я её обнаружила в почтовом ящике в пятницу позже указанного времени явки. В тот же день к нам домой пришли трое людей. Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно. Иван всё это время находился на соревнованиях в Красноярске. Сегодня он прилетел в Москву. По дороге домой заехал к матери, и она из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке. С ней случился инсульт. Извини, что так сумбурно и многословно пишу. Это какой-то ад», – приводит слова Ольги Кокорекиной Симоньян.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, во время которого объявил о частичной мобилизации в России.

Около спорта,Маргарита Симоньян,Ольга Кокорекина,Иван Максимов,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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