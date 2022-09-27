Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова ушла с концерта группы Rammstein с синяками. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам спортсменки, которая сейчас живет в США, она пришла на концерт популярной группы вместе с друзьями.

При этом на танцполе было огромное количество фанатов и во время танцев «никто особо не следил за руками». Ефимова опубликовала в соцсетях видео с концерта, на котором вокруг нее танцует множество людей.

«Спонсор моей разбитой губы и синяков», — пожаловалась она.

При этом чемпионка мира по плаванию не показала, как выглядит после концерта.