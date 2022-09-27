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1 час назад

Концерт Rammstein закончился для пловчихи Ефимовой травмой лица

Ирина Лебедева

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова ушла с концерта группы Rammstein с синяками. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам спортсменки, которая сейчас живет в США, она пришла на концерт популярной группы вместе с друзьями.

Пловчиха Ефимова попозировала в купальнике спиной к камере и взволновала фанатов

При этом на танцполе было огромное количество фанатов и во время танцев «никто особо не следил за руками». Ефимова опубликовала в соцсетях видео с концерта, на котором вокруг нее танцует множество людей.

«Спонсор моей разбитой губы и синяков», — пожаловалась она.

При этом чемпионка мира по плаванию не показала, как выглядит после концерта.

Ранее в интервью Ефимова рассказала, что из-за плотного графика у нее практически нет времени на личную жизнь. Спортсменка подчеркивала, что ей нравятся мужчины, которые умеют готовить. При этом она отмечала, что не против провокационных комплиментов от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Около спорта,Видео,Дмитрий Губерниев,Юлия Ефимова,
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