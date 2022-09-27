Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова ушла с концерта группы Rammstein с синяками. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
По словам спортсменки, которая сейчас живет в США, она пришла на концерт популярной группы вместе с друзьями.
При этом на танцполе было огромное количество фанатов и во время танцев «никто особо не следил за руками». Ефимова опубликовала в соцсетях видео с концерта, на котором вокруг нее танцует множество людей.
«Спонсор моей разбитой губы и синяков», — пожаловалась она.
При этом чемпионка мира по плаванию не показала, как выглядит после концерта.
Ранее в интервью Ефимова рассказала, что из-за плотного графика у нее практически нет времени на личную жизнь. Спортсменка подчеркивала, что ей нравятся мужчины, которые умеют готовить. При этом она отмечала, что не против провокационных комплиментов от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.