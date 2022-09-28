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2 часа назад

Глава "Урала" Иванов заступился за врача клуба, который ударил ногой судью

Газета.Ruиещё 1

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб будет ходатайствовать перед контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) за врача второй команды Андрея Чернышева.

«Он в шоке от того, что натворил»: президент «Урала» о поступке врача клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что 28 сентября на заседании будет рассмотрен эпизод из матча Второй лиги (группа 4) "Урал 2" — "Иртыш" (0:1). Тогда Чернышев ударил ногой в спину помощника арбитра Марселя Гатауллина в подтрибунном помещении.

"Он повел себя некрасиво. Мы его осудили за такое поведение. Он сам все прекрасно понимает, в шоке от того, что натворил. Он очень хороший доктор, спокойный парень. Даже не знаю, что на него нашло. Ждем решения КДК РФС, мы пошлем ходатайство, чтобы его оставили в футболе. В российских клубах мало хороших спортивных докторов. Андрей не первый день работает, это отличный специалист", — приводит слова Иванова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной России Андрей Федьков ударил арбитра во время матчах детских команд. Федьков тренирует команду СШОР-8 имени Понедельника. Инцидент случилось на 42-й минуте игры между СШОР-8 и "Водником" (дети 2005–2006 г. р.). 51-летний специалист сначала оскорбил судью, а затем ударил головой в лицо. Игра была досрочно закончена.

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