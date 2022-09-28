«Он в шоке от того, что натворил»: президент «Урала» о поступке врача клуба

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб будет ходатайствовать перед контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) за врача второй команды Андрея Чернышева.
Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что 28 сентября на заседании будет рассмотрен эпизод из матча Второй лиги (группа 4) "Урал 2" — "Иртыш" (0:1). Тогда Чернышев ударил ногой в спину помощника арбитра Марселя Гатауллина в подтрибунном помещении.
"Он повел себя некрасиво. Мы его осудили за такое поведение. Он сам все прекрасно понимает, в шоке от того, что натворил. Он очень хороший доктор, спокойный парень. Даже не знаю, что на него нашло. Ждем решения КДК РФС, мы пошлем ходатайство, чтобы его оставили в футболе. В российских клубах мало хороших спортивных докторов. Андрей не первый день работает, это отличный специалист", — приводит слова Иванова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной России Андрей Федьков ударил арбитра во время матчах детских команд. Федьков тренирует команду СШОР-8 имени Понедельника. Инцидент случилось на 42-й минуте игры между СШОР-8 и "Водником" (дети 2005–2006 г. р.). 51-летний специалист сначала оскорбил судью, а затем ударил головой в лицо. Игра была досрочно закончена.