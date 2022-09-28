«Он в шоке от того, что натворил»: президент «Урала» о поступке врача клуба

"Он повел себя некрасиво. Мы его осудили за такое поведение. Он сам все прекрасно понимает, в шоке от того, что натворил. Он очень хороший доктор, спокойный парень. Даже не знаю, что на него нашло. Ждем решения КДК РФС, мы пошлем ходатайство, чтобы его оставили в футболе. В российских клубах мало хороших спортивных докторов. Андрей не первый день работает, это отличный специалист", — приводит слова Иванова "Матч ТВ".