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2 часа назад

Тарасова об отъезде Давыдовой из России: от хорошего не уезжают

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не видит проблемы в отъезде генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР), пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

Тарасова высказалась об отъезде олимпийской чемпионки из России
Фото: Анна Сафонова/«Газета.Ru»Анна Сафонова/«Газета.Ru»

«Уехала и уехала. Ничего критичного в этом нет. Миллионы людей уезжают из страны в страну.

Надо узнать, почему она приняла такое решение. Наверное, кто-то ее обидел. Российскому спорту надо подумать, почему она уехала. От хорошего не уезжают», — передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

27 сентября стало известно, что Давыдова покинула территорию России. В социальных сетях появился скан письма об отъезде 39-летней спортсменки из России, в котором отмечается, что она не планирует возвращаться на родину.

Пятикратная олимпийская чемпионка покинула Россию

В Федерации синхронного плавания России сообщили, что они не получали соответствующих уведомлений от Давыдовой, о ее планах им неизвестно.

Давыдова завоевывала золото на летних Олимпийских играх — 2004 в Афинах, летней Олимпиаде-2008 в Пекине, а также входила в состав сборной России, выигравшей золотые награды на Играх 2004, 2008 и 2012 годов.

Ранее член комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков поделился мнением об отъезде Давыдовой и страны и назвал ее поступок спортивным дезертирством.

Около спорта,Анастасия Давыдова,Татьяна Тарасова,Роман Терюшков,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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