Тарасова высказалась об отъезде олимпийской чемпионки из России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не видит проблемы в отъезде генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР), пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

Фото: Анна Сафонова/«Газета.Ru» Анна Сафонова/«Газета.Ru»

«Уехала и уехала. Ничего критичного в этом нет. Миллионы людей уезжают из страны в страну.

Надо узнать, почему она приняла такое решение. Наверное, кто-то ее обидел. Российскому спорту надо подумать, почему она уехала. От хорошего не уезжают», — передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

27 сентября стало известно, что Давыдова покинула территорию России. В социальных сетях появился скан письма об отъезде 39-летней спортсменки из России, в котором отмечается, что она не планирует возвращаться на родину.

В Федерации синхронного плавания России сообщили, что они не получали соответствующих уведомлений от Давыдовой, о ее планах им неизвестно.

Давыдова завоевывала золото на летних Олимпийских играх — 2004 в Афинах, летней Олимпиаде-2008 в Пекине, а также входила в состав сборной России, выигравшей золотые награды на Играх 2004, 2008 и 2012 годов.