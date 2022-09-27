Боец MMA Монсон набил букву Z

Американский и российский боец MMA Джефф Монсон, несколько лет назад получивший гражданство РФ, сделал на шее татуировку в виде буквы Z. Об этом рассказал «Матч ТВ».

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Татуировку боец посвятил российской спецоперации на Украине, подчеркивает телеканал.

Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он рассказывал о планах стать депутатом подмосковного Красногорска, а затем «дорасти до Госдумы». Также у бойца есть паспорт ЛНР.