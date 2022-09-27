Конькобежец Артем Арефьев отрубил себе кончики пальцев топором

Российский победитель этапов Кубка мира конькобежец Артём Арефьев случайно отрубил себе кончики пальцев топором. Об этом спортсмен рассказал в своём Telegram-канале.
«Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальца левой руки топором, указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», – написал Арефьев.
Впрочем, позднее конькобежец заявил, что, несмотря на травму, всё равно планирует выступить в октябре на соревнованиях в подмосковной Коломне.
«100% выступлю, если не будет никаких внештатных ситуаций по типу болезни, травмы», – пообещал спортсмен.
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