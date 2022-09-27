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1 час назад

Конькобежец Артем Арефьев отрубил себе кончики пальцев топором

Елена Прошина

Российский победитель этапов Кубка мира конькобежец Артём Арефьев случайно отрубил себе кончики пальцев топором. Об этом спортсмен рассказал в своём Telegram-канале.

Конькобежец Артем Арефьев отрубил себе кончики пальцев топором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальца левой руки топором, указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», – написал Арефьев.

Впрочем, позднее конькобежец заявил, что, несмотря на травму, всё равно планирует выступить в октябре на соревнованиях в подмосковной Коломне.

«100% выступлю, если не будет никаких внештатных ситуаций по типу болезни, травмы», – пообещал спортсмен.

Ранее российского триатлониста Дмитрия Полянского сбил автомобиль во время велосипедной тренировки.

Около спорта,Дмитрий Полянский,
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