Военкомат отпустил домой главного тренера сборной РФ по хоккею с мячом

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов сообщил, что 27 сентября посетил по повестке военкомат в Москве, но его отпустили домой, поскольку он не подошел под условия частичной мобилизации в стране.

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О произошедшем он рассказал «РИА Новости».

«Сегодня был в военкомате: у меня взяли все необходимые документы, сверили их и сказали, что я не подхожу под частичную мобилизацию», — заявил Максимов.

Он отметил, что данное решение было принято в «соответствии с действующим законодательством». По словам Максимова, его не мобилизовали из-за проблем со здоровьем у его мамы.

«У нее случился инсульт, когда мне пришла повестка. И сейчас у мамы со здоровьем пока плохо, она находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое», — пояснил тренер.