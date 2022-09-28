Малафеев ответил на обвинения в уклонении от мобилизации

«Конечно, вызвала потрясение общественности информация о том, что будет частичная мобилизация. Готов ли я пойти в случае, если меня призовут? Я отвечаю точно, что не буду никуда бегать и скрываться. Если это произойдет, то буду защищать родину. Я готов к разному развитию событий. Но я очень сильно надеюсь, что рано или поздно придут стороны к договоренностям, и найдется компромисс», — сказал Малафеев.