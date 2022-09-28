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1 час назад

Экс-вратарь сборной России Малафеев ответил на обвинения в уклонении от мобилизации

Газета.Ruиещё 1

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в своих соцсетях решил ответить на обвинение подписчика в уклонении от мобилизации.

Малафеев ответил на обвинения в уклонении от мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, вызвала потрясение общественности информация о том, что будет частичная мобилизация. Готов ли я пойти в случае, если меня призовут? Я отвечаю точно, что не буду никуда бегать и скрываться. Если это произойдет, то буду защищать родину. Я готов к разному развитию событий. Но я очень сильно надеюсь, что рано или поздно придут стороны к договоренностям, и найдется компромисс», — сказал Малафеев.

Малафеев закончил свою профессиональную карьеру в 2016 году. Голкипер на протяжении всей карьеры выступал только за петербургский клуб. В составе «Зенита» Вячеслав стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Весной 2022 года он стал победителем реалити-шоу телеканала ТНТ — «Звезды в Африке». Малафеев выиграл 5 млн рублей, которые будут направлены на поддержку исчезающих видов животных.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России Сергей Гришин получил повестку.

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