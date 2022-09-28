Роднина дала совет получившим повестки фигуристам

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала информацию, согласно которой два действующих российских фигуриста Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат.
«Если рассуждать об этой ситуации в рамках закона, то Игнатову и Алиеву надо явиться в военкомат. Также этим вопросом должны заниматься прежде всего главный тренер фигуристов Евгений Рукавицын и, если есть, агенты.
Если они хотят решить все в рамках закона, то пусть берут повестки и идут в военкомат. Это же не значит, что ребята будут призваны. Просто не надо нарушать закон», — приводит слова Родниной Sport24.
22-летний Игнатов завоевал серебряную награду на чемпионате России — 2021, также он занимал третье место на этапе серии Гран при и дважды становился победителем Кубка России.
23-летний Алиев является победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионом России. На Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане фигурист занял седьмое место.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила дать отсрочку фигуристам Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову до чемпионата мира.