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30 минут назад

Роднина посоветовала получившим повестку фигуристам Игнатову и Алиеву идти в военкомат

Газета.Ruиещё 8

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала информацию, согласно которой два действующих российских фигуриста Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат.

Роднина дала совет получившим повестки фигуристам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если рассуждать об этой ситуации в рамках закона, то Игнатову и Алиеву надо явиться в военкомат. Также этим вопросом должны заниматься прежде всего главный тренер фигуристов Евгений Рукавицын и, если есть, агенты.

Если они хотят решить все в рамках закона, то пусть берут повестки и идут в военкомат. Это же не значит, что ребята будут призваны. Просто не надо нарушать закон», — приводит слова Родниной Sport24.

22-летний Игнатов завоевал серебряную награду на чемпионате России — 2021, также он занимал третье место на этапе серии Гран при и дважды становился победителем Кубка России.

Два действующих российских фигуриста получили повестки в военкомат

23-летний Алиев является победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионом России. На Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане фигурист занял седьмое место.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила дать отсрочку фигуристам Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову до чемпионата мира.

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