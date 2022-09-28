Украина отказалась от конгресса художественной гимнастики из-за России

Украинская федерация гимнастики (УФГ) отказалась от участия в Конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG)-2022 из-за «возможного присутствия» представителей России. Об этом сообщается на сайте украинской федерации.

Конгресс должен состояться 11-12 ноября в Стамбуле. К участию в этом официальном мероприятии FIG допущены представители России и Белоруссии.

В украинской федерации утверждают, что место проведения конгресса было перенесено FIG из Норвегии в Турцию именно для того, чтобы представители РФ и Белоруссии смогли на нем присутствовать.

В сообщении подчеркивается, что представителей Норвегии не будет на Конгрессе в Турции по той же причине, что и Украины.

В украинской федерации заявили, что считают «неприемлемым садиться за один стол и участвовать в совместном мероприятии и обсуждении вопросов спорта» вместе с представителями страны, «нарушающей все нормы международного права, права человека, Устав ООН, Олимпийскую хартию».