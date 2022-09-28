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1 час назад

Украина отказалась ехать на конгресс художественной гимнастики из-за России

Ирина Лебедева

Украинская федерация гимнастики (УФГ) отказалась от участия в Конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG)-2022 из-за «возможного присутствия» представителей России. Об этом сообщается на сайте украинской федерации.

Украина отказалась от конгресса художественной гимнастики из-за России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Конгресс должен состояться 11-12 ноября в Стамбуле. К участию в этом официальном мероприятии FIG допущены представители России и Белоруссии.

В украинской федерации утверждают, что место проведения конгресса было перенесено FIG из Норвегии в Турцию именно для того, чтобы представители РФ и Белоруссии смогли на нем присутствовать.

В сообщении подчеркивается, что представителей Норвегии не будет на Конгрессе в Турции по той же причине, что и Украины.

В украинской федерации заявили, что считают «неприемлемым садиться за один стол и участвовать в совместном мероприятии и обсуждении вопросов спорта» вместе с представителями страны, «нарушающей все нормы международного права, права человека, Устав ООН, Олимпийскую хартию».

В УФГ подчеркнули, что на Украине уничтожены или повреждены объекты спортивной инфраструктуры, множество спортсменов было вынуждено уехать из страны.

Около спорта,ООН,
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