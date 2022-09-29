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1 час назад

Министр спорта Матыцин заявил, что российские спортсмены максимально мобилизованы

Газета.Ru

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин призвал российских спортсменов не считать себя привилегированной кастой в том, что касается повесток из военкомата и призыва в армию, но при этом подчеркнул, что ведомство продолжает работать над системой отсрочек для тех, кто входит в состав сборных России.

Матыцин: Российские спортсмены максимально мобилизованы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены — патриоты, которые поддержали президента.

Спорт — единая семья и все задачи, которое решает государство, спорт будет решать вместе. Не может идти речь о какой то исключительности. Определенные меры защиты будут. Возможно будет дана какая то отсрочка. Система будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

28 сентября в СМИ появились сообщения о том, что повестки в военкомат получили бывший футболист сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 Динияр Билялетдинов, фигуристы а команды Дмитрий Алиев и Макар Игнатов и другие.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников признался, что удивлен тому, что экс-игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата.

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