Матыцин: Российские спортсмены максимально мобилизованы

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин призвал российских спортсменов не считать себя привилегированной кастой в том, что касается повесток из военкомата и призыва в армию, но при этом подчеркнул, что ведомство продолжает работать над системой отсрочек для тех, кто входит в состав сборных России.

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«Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены — патриоты, которые поддержали президента.

Спорт — единая семья и все задачи, которое решает государство, спорт будет решать вместе. Не может идти речь о какой то исключительности. Определенные меры защиты будут. Возможно будет дана какая то отсрочка. Система будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

28 сентября в СМИ появились сообщения о том, что повестки в военкомат получили бывший футболист сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 Динияр Билялетдинов, фигуристы а команды Дмитрий Алиев и Макар Игнатов и другие.