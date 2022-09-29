«Раз страна сказала, надо исполнять»: Немов о частичной мобилизации

— Много разных мнений, но я считаю, раз страна сказала, надо исполнять. Но при этом нужно избежать перегибов. Считаю, что определенная бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших. Все таки люди, завершив спортивную карьеру, часто остаются в этой системе, тренируют детей, передают свой опыт. Эта связь поколений не должна прерываться. Лучшие спортсмены — это некий наш генофонд, и его нужно сохранить, — приводит слова Немова RT.