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1 час назад

«Раз страна сказала, надо исполнять». Олимпийский чемпион Немов поддержал частичную мобилизацию в России

Матч ТВ

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался в пользу частичной мобилизации, отметив, что нужно исполнять приказы страны.

«Раз страна сказала, надо исполнять»: Немов о частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Много разных мнений, но я считаю, раз страна сказала, надо исполнять. Но при этом нужно избежать перегибов. Считаю, что определенная бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших. Все таки люди, завершив спортивную карьеру, часто остаются в этой системе, тренируют детей, передают свой опыт. Эта связь поколений не должна прерываться. Лучшие спортсмены — это некий наш генофонд, и его нужно сохранить, — приводит слова Немова RT.

Немов также является пятикратным чемпионом мира.

Около спорта,Алексей Немов,
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