Путин заявил о санкционной агрессии против РФ в сфере спорта

«Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип «спорт вне политики», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.