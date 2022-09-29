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23 минуты назад

Путин рассказал о санкционной агрессии против России в сфере спорта

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Санкционная агрессия против России в сфере спорта противоречит принципу «спорт вне политики», заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума «Россия — спортивная держава».

Путин заявил о санкционной агрессии против РФ в сфере спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип «спорт вне политики», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что российские атлеты сегодня фактически лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что власти России сделают всё необходимое, чтобы защитить российских спортсменов от дискриминации и политизации.

Около спорта,Олег Матыцин,Владимир Путин,
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