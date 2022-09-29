Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о том, как сходил в военкомат по случаю получения повестки.

«У меня всё в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести. Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — цитирует Билялетдинова Metaratings .

Билялетдинов завершил игровую карьеру в феврале 2019 года. Он выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Торпедо» и «Рубин». В составе национальной сборной России полузащитник стал обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы 2008 года.