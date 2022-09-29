Биатлонист рассказал о нападении на автобус сборной России в Европе

«В итоге, благодаря обычному диалогу, мы с ним пришли к тому, что пожали друг другу руки. То есть идет большой конфликт, но тем не менее, можно оставаться людьми и хорошо относиться друг к другу. В основной массе люди понимают, что человек человеку не враг. Понятно, что мы в это ввязаны, но мы в первую очередь должны оставаться людьми и уважать друг друга», – заключил Поварницын.