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1 час назад

Биатлонист рассказал о нападении на автобус сборной России в Европе

Елена Прошина

Биатлонист сборной России Александр Поварницын рассказал, как в Европе на автобус национальной команды напал какой-то человек. Об этом сообщает «Чемпионат».

Биатлонист рассказал о нападении на автобус сборной России в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В тот момент мы были в Европе, а у нас большой автобус в цветах российского флага. Я этот автобус оставил на парковке — пришёл человек и сильно по нему пнул. Я подумал, что это пьяница или дурачок какой-то, сел в автобус, а он начал благим русским матом на меня орать», – рассказал Поварницын.

Впрочем, всё закончилось хорошо. По словам спортсмена, он смог решить конфликт мирно и успокоить нападающего.

«В итоге, благодаря обычному диалогу, мы с ним пришли к тому, что пожали друг другу руки. То есть идет большой конфликт, но тем не менее, можно оставаться людьми и хорошо относиться друг к другу. В основной массе люди понимают, что человек человеку не враг. Понятно, что мы в это ввязаны, но мы в первую очередь должны оставаться людьми и уважать друг друга», – заключил Поварницын.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что некоторым российским биатлонистам пришли повестки от военкомата.

Около спорта,Александр Поварницын,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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