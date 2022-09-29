Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
2 часа назад

«Тревожности нет никакой»: Емельяненко о частичной мобилизации

Елена Прошина

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал частичную мобилизацию, объявленную в России. Об этом сообщает Sports.ru.

«Тревожности нет никакой»: Емельяненко о частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лично у меня тревожности нет никакой: все в руках Божьих, поэтому, нужно довериться. Мы сильно привязались к земному, поэтому у всех такое волнение. Без воли Божьей и волос не упадет с нашей головы», – заявил спортсмен.

Емельяненко также добавил, что сам не испытывает тревожности по поводу мобилизации.

«Лично у меня тревожности нет никакой: все в руках Божьих, поэтому нужно довериться <…> Для меня было большим открытием и легким шоком, когда читаешь новости, что в военкоматах происходит и что люди бегут, бегут от призыва», – сказал он.

Кроме того, спортсмен упомянул, что его коллеги продолжают тренироваться, живут «сегодняшним днем» и ждут повесток.

21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

Около спорта,Федор Емельяненко,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители