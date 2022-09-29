«Тревожности нет никакой»: Емельяненко о частичной мобилизации

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал частичную мобилизацию, объявленную в России. Об этом сообщает Sports.ru.
«Лично у меня тревожности нет никакой: все в руках Божьих, поэтому, нужно довериться. Мы сильно привязались к земному, поэтому у всех такое волнение. Без воли Божьей и волос не упадет с нашей головы», – заявил спортсмен.
Емельяненко также добавил, что сам не испытывает тревожности по поводу мобилизации.
«Лично у меня тревожности нет никакой: все в руках Божьих, поэтому нужно довериться <…> Для меня было большим открытием и легким шоком, когда читаешь новости, что в военкоматах происходит и что люди бегут, бегут от призыва», – сказал он.
Кроме того, спортсмен упомянул, что его коллеги продолжают тренироваться, живут «сегодняшним днем» и ждут повесток.
21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.