Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о трагедии в Ижевске

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» перед матчем третьего раунда группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком» вывесили баннер в память о трагедии, недавно произошедшей в Ижевске.

Фото: скриншот скриншот

Напомним, нападение на школу № 88 в Ижевске 26 сентября совершил её выпускник Артём Казанцев. Он пришёл в учебное заведение и вооружился пистолетами. После совершения преступления мужчина покончил с собой.