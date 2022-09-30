Должны ли букмекеры выплачивать деньги

Пользователи букмекерских контор заключают пари на реальные деньги, надеются выиграть и, если выигрывают, беспрепятственно получают выигрыши.

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Но что, если букмекер решит не платить? Разрешено ли это законом?

Обязаны ли букмекеры по закону выплачивать деньги

В России действие закона об азартных играх гарантирует, что букмекерские конторы обязаны выплачивать деньги клиентам, деятельность букмекерских контор должна быть честной и прозрачной.

Что говорит закон о выплатах букмекеров?

До легализации деятельности букмекеров обязательства в выплатах были только «долгом чести» – БК ничего не обещали клиентам и могли не отдавать выигранные средства, не имея негативных последствий.

Современное законодательство установило четкие правила по работе с выплатами. Денежные транзакции между игроками и легальными в России букмекерскими конторами проходят через единый финансовый центр – ЕЦУПС.Регулятор аккумулирует и удерживает обязательные отчисления компаний для направления финансирования в спортивные ассоциации и лиги.

При возникновении спорных ситуаций между БК и клиентом ЕЦУПС выступает регулятором и помогает пользователю решить разногласия в правовом поле.

Спор с лицензированной букмекерской конторой всегда можно решить в суде.

Международные букмекеры находятся под юрисдикцией государства, выдавшего лицензию на ведение игорной деятельности.

Например, спортивная компания Betfred в 2010 году отказалась выплатить выигрыш по пари на сумму более 4 млн фунтов стерлингов, ссылаясь на то, что беттор вступил в сговор с целью обмануть букмекера. Дело дошло до суда, и в конце концов, букмекерская контора выплатила деньги клиенту.

Причины, по которым букмекеры отказывают в выплатах

Долги букмекеров по ставкам перед клиентами подлежат выплате по закону до тех пор, пока игра остается честной, открытой и прозрачной.

Букмекер может отказать в выплате, не принять ставку, ограничить услуги или запретить пользоваться платформой, если игрок нарушил Правила игры.

Существует 4 основных причины, по которым букмекерские конторы могут отказать в обслуживании или выплате выигранной суммы.

Ошибка

Ошибка в котировке — очевидная ошибка в линии, предоставление явно невозможного коэффициента, который завысит выплату бетторам.

Например, в футбольном матче коэффициенты в среднем составляют 1.70 на выбранную команду. Но вдруг букмекер предлагает коэффициент 1.93. Клиент делает выгодную ставку, получает подтверждение, но позже узнает о том, что БК вернула сумму ставки из-за ошибки в котировке.

Если по какой-то причине букмекер не заметил ошибку в коэффициентах до окончания игры, компания все равно может отменить ставку и отказать в выплате.

Злоупотребление бонусами

Большинство компаний предлагают бонусы в различных формах. Однако бонусы связаны условиями, которые чаще всего включают в добросовестное использование и предупреждение о злоупотреблении.

Если у букмекера есть достаточные основания полагать, что пользователь злоупотребляет бонусными акциями, то БК может аннулировать предложение и отказать в выплате по всем ставкам, сделанным с применением бонусов.

Незаконные ставки

Пример нелегитимной ставки – ситуация, когда игрок заключает пари на исход в момент финального свистка.

Технически ставка в момент завершения игры является обманом букмекера.

Например, в редких случаях в линии ставок спортивного клуба 1xStavka коэффициенты могут оставаться открытыми в течение нескольких секунд после окончания игры. Пользователь может успеть сделать ставку, но как только служба безопасности увидит ошибку, БК отменит пари.

Нарушение правил и условий

Букмекеры разрабатывают определенные правила и условия, которые необходимо соблюдать. Суть политики компаний — честная, прозрачная игра, свободная от любых форм обмана или манипуляций.