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18 минут назад

Должны ли букмекеры выплачивать деньги

Партнерский материал

Пользователи букмекерских контор заключают пари на реальные деньги, надеются выиграть и, если выигрывают, беспрепятственно получают выигрыши.

Должны ли букмекеры выплачивать деньги
Фото: ТАССТАСС

Но что, если букмекер решит не платить? Разрешено ли это законом?

Обязаны ли букмекеры по закону выплачивать деньги

В России действие закона об азартных играх гарантирует, что букмекерские конторы обязаны выплачивать деньги клиентам, деятельность букмекерских контор должна быть честной и прозрачной.

Что говорит закон о выплатах букмекеров?

До легализации деятельности букмекеров обязательства в выплатах были только «долгом чести» – БК ничего не обещали клиентам и могли не отдавать выигранные средства, не имея негативных последствий.

Современное законодательство установило четкие правила по работе с выплатами. Денежные транзакции между игроками и легальными в России букмекерскими конторами проходят через единый финансовый центр – ЕЦУПС.Регулятор аккумулирует и удерживает обязательные отчисления компаний для направления финансирования в спортивные ассоциации и лиги.

При возникновении спорных ситуаций между БК и клиентом ЕЦУПС выступает регулятором и помогает пользователю решить разногласия в правовом поле.

Спор с лицензированной букмекерской конторой всегда можно решить в суде.

Международные букмекеры находятся под юрисдикцией государства, выдавшего лицензию на ведение игорной деятельности.

Например, спортивная компания Betfred в 2010 году отказалась выплатить выигрыш по пари на сумму более 4 млн фунтов стерлингов, ссылаясь на то, что беттор вступил в сговор с целью обмануть букмекера. Дело дошло до суда, и в конце концов, букмекерская контора выплатила деньги клиенту.

Причины, по которым букмекеры отказывают в выплатах

Долги букмекеров по ставкам перед клиентами подлежат выплате по закону до тех пор, пока игра остается честной, открытой и прозрачной.

Букмекер может отказать в выплате, не принять ставку, ограничить услуги или запретить пользоваться платформой, если игрок нарушил Правила игры.

Существует 4 основных причины, по которым букмекерские конторы могут отказать в обслуживании или выплате выигранной суммы.

Ошибка

Ошибка в котировке — очевидная ошибка в линии, предоставление явно невозможного коэффициента, который завысит выплату бетторам.

Например, в футбольном матче коэффициенты в среднем составляют 1.70 на выбранную команду. Но вдруг букмекер предлагает коэффициент 1.93. Клиент делает выгодную ставку, получает подтверждение, но позже узнает о том, что БК вернула сумму ставки из-за ошибки в котировке.

Если по какой-то причине букмекер не заметил ошибку в коэффициентах до окончания игры, компания все равно может отменить ставку и отказать в выплате.

Злоупотребление бонусами

Большинство компаний предлагают бонусы в различных формах. Однако бонусы связаны условиями, которые чаще всего включают в добросовестное использование и предупреждение о злоупотреблении.

Если у букмекера есть достаточные основания полагать, что пользователь злоупотребляет бонусными акциями, то БК может аннулировать предложение и отказать в выплате по всем ставкам, сделанным с применением бонусов.

Незаконные ставки

Пример нелегитимной ставки – ситуация, когда игрок заключает пари на исход в момент финального свистка.

Технически ставка в момент завершения игры является обманом букмекера.

Например, в редких случаях в линии ставок спортивного клуба 1xStavka коэффициенты могут оставаться открытыми в течение нескольких секунд после окончания игры. Пользователь может успеть сделать ставку, но как только служба безопасности увидит ошибку, БК отменит пари.

Нарушение правил и условий

Букмекеры разрабатывают определенные правила и условия, которые необходимо соблюдать. Суть политики компаний — честная, прозрачная игра, свободная от любых форм обмана или манипуляций.

Мошеннику букмекерские конторы откажут в выплате выигранных денег.

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