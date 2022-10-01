«Нам подачки не нужны». Роднина — о предложении Баха

«Это не условие, это подачка. А нам подачки не нужны. Если у российского спорта были проблемы с допингом, это одно дело, были наказания за это. А февральское решение (рекомендация) Баха вообще не касалось олимпийского движения. Тем более Бах добавил олимпийский лозунг «вместе» к другим трём. Это «вместе» у него не сработало.