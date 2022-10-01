«Иудины методы»: Александр Карелин о предложении главы МОК

Член Совфеда, борец Александр Карелин обвинил в «иудиных методах» президента МОК Томаса Баха. Поводом стало заявление Баха, адресованное российским спортсменам, сообщает «Матч ТВ».
Накануне Бах рассказал, каким образом россияне могут вернуться на международную арену под нейтральным флагом. По его словам, для этого они должны заявить, что не поддерживают российскую спецоперацию на Украине.
«Думаю, что Бах, как представитель Германии, знает, что такое раскол в сознаниях. Он не должен предлагать нашим атлетам такие иудины методы», - прокомментировал Карелин.
Он добавил, что «даже не хочет думать» о том, согласятся ли российские спортсмены с условием Баха.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, как относится к условиям Баха.