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3 часа назад

«Иудины методы»: Александр Карелин о предложении главы МОК

Майк Габриелян

Член Совфеда, борец Александр Карелин обвинил в «иудиных методах» президента МОК Томаса Баха. Поводом стало заявление Баха, адресованное российским спортсменам, сообщает «Матч ТВ».

«Иудины методы»: Александр Карелин о предложении главы МОК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Бах рассказал, каким образом россияне могут вернуться на международную арену под нейтральным флагом. По его словам, для этого они должны заявить, что не поддерживают российскую спецоперацию на Украине.

«Думаю, что Бах, как представитель Германии, знает, что такое раскол в сознаниях. Он не должен предлагать нашим атлетам такие иудины методы», - прокомментировал Карелин.

Он добавил, что «даже не хочет думать» о том, согласятся ли российские спортсмены с условием Баха.

Жулин предложил Баху подождать возвращения россиян под нормальным флагом

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, как относится к условиям Баха.

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