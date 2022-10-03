Фигуристка Щербакова анонсировала новый проект для Китая

Олимпийская чемпионка Игр в Пекине Анна Щербакова анонсировала новый проект. В своем Telegram-канале она показала, как работает над передачей для китайского телевидения.

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Девушка опубликовала видео, на котором ее голос записывают в студии. В каком именно проекте участвует Щербакова и какова ее роль — пока неизвестно.

Напомним, что Щербакова — воспитанница тренера Этери Тутберидзе. На ОИ-2022 фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также на счету Щербаковой победа на чемпионате мира 2021 года, два «серебра» чемпионатов Европы и второе место в финале Гран-при.