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8 часов назад

Тарасова назвала Плющенко идиотом

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на критику со стороны Евгения Плющенко в адрес Алексея Ягудина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тарасова назвала Плющенко идиотом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», – заявила Тарасова.

Ранее Евгений Плющенко иронично прокомментировал возможное соперничество с Ягудиным на турнире шоу-программ.

Плющенко не хочет участвовать в турнире шоу-программ с Ягудиным

Плющенко заявил, что Ягудин не умеет кататься. Турнир по шоу-программам запланирован на 18-19 марта следующего года и должен будет пройти в Москве. В соревнованиях смогут принять участие как действующие фигуристы, так и те, кто уже завершил спортивную карьеру.

Около спорта,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,
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