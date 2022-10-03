Тарасова назвала Плющенко идиотом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на критику со стороны Евгения Плющенко в адрес Алексея Ягудина . Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» .

«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», – заявила Тарасова.

Плющенко заявил, что Ягудин не умеет кататься. Турнир по шоу-программам запланирован на 18-19 марта следующего года и должен будет пройти в Москве. В соревнованиях смогут принять участие как действующие фигуристы, так и те, кто уже завершил спортивную карьеру.