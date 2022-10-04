Роднина назвала компромисс от президента МОК предательством страны

«Я тоже, как и многие, восприняла заявление Баха в штыки. Единственное право отбора на международные соревнования, тем более Олимпийские игры, – те места и результаты, которые показывают спортсмены. А тот компромисс, который предложил Бах, – предательство своей страны.



Если у них это в порядке вещей и как-то поощряется олимпийским комитетом, то это не к нашей стране. Там же даже есть статья, что если вы на кого-то доносите – это поощряется и даже спонсируется.



Будут ли у нас такие спортсмены? Я не могу отвечать за каждого, каждый сам хозяин своего счастья и несчастья. Есть сильные люди, а есть слабые, те и другие всегда были, есть и будут. Если такой человек чего-то добьется в спорте — он не будет героем», — приводит слова Родниной РИА «Новости».