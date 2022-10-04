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7 часов назад

Канделаки объяснила, почему «Матч ТВ» больше не будет показывать фильмы и сериалы

Матч ТВиещё 4

Заместитель генерального директора «Газпром медиа» Тина Канделаки объяснила, почему на цифровых ресурсах телеканала теперь не будут показывать сериалы и фильмы без спортивной составляющей.

Канделаки объяснила отказ «Матч ТВ» от фильмов и сериалов
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВДенис Бушковский / Матч ТВ

Ранее российский федеральный общедоступный канал «Матч ТВ» представил концепцию нового телесезона — «Больше спорта!». Сетку вещания вместо художественных фильмов будут наполнять прямые и записные спортивные трансляции, а также документальное кино о спорте и спортсменах.

— Я очень хочу, чтобы текущие реалии принесли нам самые главные возможности — это смотреть внутренний спорт и проявлять к нему такой же интерес, который мы проявляли к выступлениям наших спортсменов за рубежом. Смотрите сегодня национальный спорт!

Мы приняли решение, что в текущих реалиях абсолютно правильно делать чисто спортивный канал. Здесь будет исключительно спорт, технологии, информационные программы и трансляции. Будет больше спорта, дорогие мои болельщики! — сказала Канделаки в эфире «Матч ТВ».

Около спорта,Тина Канделаки,
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