Канделаки объяснила отказ «Матч ТВ» от фильмов и сериалов

— Я очень хочу, чтобы текущие реалии принесли нам самые главные возможности — это смотреть внутренний спорт и проявлять к нему такой же интерес, который мы проявляли к выступлениям наших спортсменов за рубежом. Смотрите сегодня национальный спорт!