Жена Овечкина рассказала о неудачной попытке отдать сына в американский детсад

«Меня многие предупреждали, что первое время дети могут плакать, когда мама уходит, но потом их отвлекают, и все отлично. Я привезла Сережу, уехала, но через 40 минут мне позвонили и сказали: у него истерика, возвращайтесь», — поделилась Анастасия.