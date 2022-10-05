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22 минуты назад

20-летняя Елизавета Нугуманова похвасталась дорогой машиной. Фото

Чемпионат.com

20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка похвасталась, что приобрела автомобиль «Мерседес».

Фигуристка Нугуманова похвасталась дорогой машиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже не знаю, как подписать этот пост. Но, хочу сказать, мечты сбываются. Теперь по дорогам на любимом «Мерседесе», — подписала она соответствующие фотографии.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ НУГУМАНОВОЙ
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ НУГУМАНОВОЙ

«Поздравляю тебя, очень красивая машина. И ты потрясающе выглядишь», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Поздравля-я-яю! Желаю зелёных светофоров и пустых дорог. Пусть малышка тебя только радует!» — добавил другой подписчик.

Ранее Елизавета Нугуманова назвала свои актуальные рост и вес.

Около спорта,Елизавета Нугуманова,
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