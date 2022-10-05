Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
23 минуты назад

Щербакова и Загитова станут ведущими шоу «Ледниковый период»

Елена Прошина

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Анна Щербакова и Алина Загитова станут ведущими нового сезона телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, который знаком с деталями съемок.

Анна Щербакова станет соведущей Алины Загитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее продюсер Илья Авербух рассказал, что съемки сезона «Ледникового периода» под названием «Снова вместе» начнутся 6 октября. В нем будут принимать участие герои, «проявившие себя очень ярко в различных сезонах шоу, начиная с первого сезона». Он также заявлял, что в шоу выступит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Отметим, что ранее на «Первом канале» подтверждали, что Загитова останется в роли ведущей, а Авербух тогда говорил, что имя второго ведущего станет известно позднее. Прошлые два сезона Загитова работала с фигуристом Алексеем Ягудиным, который вел передачу с 2012 года.

Около спорта,Алина Загитова,Евгения Медведева,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Илья Авербух,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители