Анна Щербакова станет соведущей Алины Загитовой

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Анна Щербакова и Алина Загитова станут ведущими нового сезона телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, который знаком с деталями съемок.

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Напомним, что ранее продюсер Илья Авербух рассказал, что съемки сезона «Ледникового периода» под названием «Снова вместе» начнутся 6 октября. В нем будут принимать участие герои, «проявившие себя очень ярко в различных сезонах шоу, начиная с первого сезона». Он также заявлял, что в шоу выступит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.