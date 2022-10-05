В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён конфликт между Камилом Гаджиевым и Василием Уткиным.

Перепалка произошла перед игрой Winline Медиалиги между Fight Nights Гаджиева и «Эгриси» Уткина. Ссора началась несколько дней назад – Уткин предложил Гаджиеву пари на 500 тысяч рублей, но последний от него отказался. После этого Уткин назвал Гаджиева «фуфлогон».

В появившимся ролике видно, что Гаджиев хотел поздороваться с Уткиным за руку, но комментатор отказался пожать ее. В ответ на это Гаджиев несколько раз слегка хлопнул Уткина по щеке.

«Разговариваю с тобой, как ты заслужил», – сказал он.

Впрочем, до полноценной драки дело не дошло – свидетели вовремя разняли конфликтующих.