Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
31 минуту назад

В сети появилось видео с конфликтом Гаджиева и Уткина

Елена Прошина

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён конфликт между Камилом Гаджиевым и Василием Уткиным.

Перепалка произошла перед игрой Winline Медиалиги между Fight Nights Гаджиева и «Эгриси» Уткина. Ссора началась несколько дней назад – Уткин предложил Гаджиеву пари на 500 тысяч рублей, но последний от него отказался. После этого Уткин назвал Гаджиева «фуфлогон».

В появившимся ролике видно, что Гаджиев хотел поздороваться с Уткиным за руку, но комментатор отказался пожать ее. В ответ на это Гаджиев несколько раз слегка хлопнул Уткина по щеке.

«Разговариваю с тобой, как ты заслужил», – сказал он.

Впрочем, до полноценной драки дело не дошло – свидетели вовремя разняли конфликтующих.

Ранее Василий Уткин заявил, что хочет катастрофы тем людям, которые управляют «Спартаком».

Около спорта,Видео,Камил Гаджиев,Василий Уткин,Спартак,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители