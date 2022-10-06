«Понятное дело, что это все какие-то шутки. Самое важное – не слушать других. Есть вы, есть ваш настрой, есть дело, которым вы живете, и хотите разви

Все мы не идеальны, есть над чем работать у каждого. Главное – идти вперед, никого не слушать, делать свое дело. И хочу сказать напоследок: главное – оставаться «самими собими».

И самое важное – я из Ижевска. У меня может быть удмуртская речь. Извините, но вот так вот произошло, так сошлись звезды, что я родилась не в Москве, поэтому, возможно, у меня где-то это проскакивает.