Стала известна причина отъезда гимнастки Пасеки из России

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родиненко назвала причину, по которой многократная медалистка Олимпийских игр Мария Пасека покинула страну.
«Вы преподносите, как будто она уехала из страны. На самом деле, Машу и Татьяну Набиеву пригласили поработать в китайском клубе. У них контракт, по моему, на полгода всего. Если их работа понравится, возможно, продлят контракт. Нет — вернутся назад.
Они долго ждали визу. Честно, не в курсе, получили они ее или нет. Если Маша написала, значит, наверное, все решилось. Набиева даже приехала в Санкт Петербург и ждала здесь визу», — рассказала Родионенко «Матч ТВ».
Российская гимнастка Пасека в социальных сетях сообщила об отъезде из страны.
«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня.
Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как все сложится, когда я вернусь на родину», — написала спортсменка.
27-летняя Пасека является четырехкратным призером Олимпийских игр (три серебряные и бронзовая награда) по спортивной гимнастике. Также на ее счету две победы на чемпионате мира и три — на чемпионате Европы. В марте 2020 года россиянка объявила о приостановке карьеры.
Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отреагировал на заявление четырехкратной медалистки Олимпийских игр Марии Пасеки об отъезде из страны.