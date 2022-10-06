Стала известна причина отъезда гимнастки Пасеки из России

«Вы преподносите, как будто она уехала из страны. На самом деле, Машу и Татьяну Набиеву пригласили поработать в китайском клубе. У них контракт, по моему, на полгода всего. Если их работа понравится, возможно, продлят контракт. Нет — вернутся назад.