"Заслужила" - футболист Быстров о скандальном избиении девушки

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с форвардом калининградской «Балтики» Гочи Гогричиани, который обвиняется в избиении собственной девушки.

«Нападающий «Балтики» Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может», — сказал Быстров в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч».

Вчера, 6 октября, девушка 22-летнего футболиста опубликовала информацию, в которой рассказала об избиении со стороны игрока «Балтики». Гогричиани подписал контракт с клубом из Калининграда летом 2022 года, ранее воспитанник ЦСКА также выступал за «Текстильщик» и «Акрон».