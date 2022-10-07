Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

«Заслужила, может». Быстров — об обвинении форварда «Балтики» в избиении девушки

Чемпионат.comиещё 10

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с форвардом калининградской «Балтики» Гочи Гогричиани, который обвиняется в избиении собственной девушки.

"Заслужила" - футболист Быстров о скандальном избиении девушки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Нападающий «Балтики» Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может», — сказал Быстров в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч».

Вчера, 6 октября, девушка 22-летнего футболиста опубликовала информацию, в которой рассказала об избиении со стороны игрока «Балтики». Гогричиани подписал контракт с клубом из Калининграда летом 2022 года, ранее воспитанник ЦСКА также выступал за «Текстильщик» и «Акрон».

Руководство «Балтики» сообщило, что нападающий в настоящий момент отстранён от тренировочного процесса. В клубе проводится внутреннее расследование.

Около спорта,Владимир Быстров,СБОРНАЯ РОССИИ,Акрон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители