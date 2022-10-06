Девушка футболиста «Балтики» обвинила его в жестоком избиении

Девушка нападающего калининградской «Балтики» Гоги Гогричиани Кристина Куддус обвинила футболиста в том, что он неоднократно ее избивал.
По ее словам, последний раз он нанес ей травмы 2 октября.
«Я не могу назвать его человеком, он неоднократно избивал меня, но сейчас это перешло все границы. Я больше не буду молчать и терпеть. Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс, и он снова травмировал мне его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит.
Скажите, разве это достойно быть членом команды, разве это не позор для спортсмена?! Руководство клуба пытается прикрыть его, чтобы не вызвать общественный резонанс, разве так должны адекватные люди реагировать на произошедшее?!
Он пытается перед всеми там выставить меня неадекватной дурой, рассказывает всем сказки о том, что он «случайно». Разве девушка, которая в отношениях с ним и полностью занимается его жизнью и карьерой, будет дважды вызывать наряд полиции, писать заявления и снимать побои, если он «случайно» задел меня? И гематома у меня на все бедро тоже, наверное, «случайно»? «Случайно» с мячом перепутал…ну разве это не абсурд?» — цитирует Куддус Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым».
Гогричиани является воспитанником академии «Краснодара». В прошлом сезоне форвард на правах аренды перешел из ЦСКА в «Текстильщик». Нападающий принял участие в 33 матчах Первой лиги за ивановский клуб, где забил восемь голов. В межсезонье он перешел из ЦСКА в «Балтику».
В нынешнем сезоне он провел за клуб из Калининграда пять матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее продюсер телевизионного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о том, как будет происходить общение заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой с популярным актером Маратом Башаровым во время нового сезона проекта.
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«Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать», — заявила Тарасова в декабре 2021 года в эфире НТВ.