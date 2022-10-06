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6 часов назад

Тарасова не появилась на съемках "Ледникового периода"

Газета.Ruиещё 8

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая являлась членом жюри на протяжении всех предыдущих сезонов «Ледникового периода», не принимает участия в съемках первого эпизода шоу сезона-2022. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Состав жюри — телеведущая Елена Летучая, шоумен Дмитрий Хрусталев, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и известный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

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Ранее стали известны составы команд Ильи Авербуха и Александра Жулина, которые примут участие в новом сезоне популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Команда Авербуха: Елена Ильиных / Егор Бероев, Валерия Ланская / Роман Костомаров, Евгения Медведева / Даня Милохин, Дарья Мороз / Максим Маринин, Наталья Подольская / Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина / Иван Скобрев.

Команда Жулина: Оксана Домнина / Марат Башаров, Елизавета Арзамасова / Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар / Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко / Александр Энберт, Алла Михеева / Иван Букин, Татьяна Тотьмянина / Иван Колесников.

Новый сезон шоу будет называться «Снова вместе», и на льду выступят участники прошлых лет.

Ведущими проекта станут олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова, Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о том, что в новом сезоне телешоу «Ледниковый период» будут номер, затрагивающий тему спецоперации на Украине и событий в Донбассе.

Около спорта,Видео,Виктория Синицина,Иван Скобрев,Елена Ильиных,Алина Загитова,Вячеслав Чепурченко,Никита Кацалапов,Елена Летучая,Иван Букин,Елена Чайковская,Евгения Медведева,Регина Тодоренко,Татьяна Волосожар,Александр Энберт,Оксана Домнина,Максим Маринин,Александр Жулин,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Роман Костомаров,Светлана Захарова,Алла Михеева,Марат Башаров,Елизавета Арзамасова,Татьяна Тарасова,Дмитрий Соловьев,Валерия Ланская,Егор Бероев,Илья Авербух,Дарья Мороз,Дмитрий Хрусталев,Иван Колесников,Наталья Подольская,Татьяна Навка,
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