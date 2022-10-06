Тарасова не появилась на съемках "Ледникового периода"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая являлась членом жюри на протяжении всех предыдущих сезонов «Ледникового периода», не принимает участия в съемках первого эпизода шоу сезона-2022. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее стали известны составы команд Ильи Авербуха и Александра Жулина, которые примут участие в новом сезоне популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Новый сезон шоу будет называться «Снова вместе», и на льду выступят участники прошлых лет.

Ведущими проекта станут олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова, Алина Загитова и Алексей Ягудин.