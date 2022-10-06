Тарасова не появилась на съемках "Ледникового периода"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая являлась членом жюри на протяжении всех предыдущих сезонов «Ледникового периода», не принимает участия в съемках первого эпизода шоу сезона-2022. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Состав жюри — телеведущая Елена Летучая, шоумен Дмитрий Хрусталев, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и известный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.
Ранее стали известны составы команд Ильи Авербуха и Александра Жулина, которые примут участие в новом сезоне популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».
Команда Авербуха: Елена Ильиных / Егор Бероев, Валерия Ланская / Роман Костомаров, Евгения Медведева / Даня Милохин, Дарья Мороз / Максим Маринин, Наталья Подольская / Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина / Иван Скобрев.
Команда Жулина: Оксана Домнина / Марат Башаров, Елизавета Арзамасова / Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар / Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко / Александр Энберт, Алла Михеева / Иван Букин, Татьяна Тотьмянина / Иван Колесников.
Новый сезон шоу будет называться «Снова вместе», и на льду выступят участники прошлых лет.
Ведущими проекта станут олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова, Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Ранее серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о том, что в новом сезоне телешоу «Ледниковый период» будут номер, затрагивающий тему спецоперации на Украине и событий в Донбассе.