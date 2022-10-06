Башаров прокомментировал свой конфликт с Тарасовой

Актер Марат Башаров вернулся в "Ледниковый период" и выступил в паре с бронзовым призером Олимпийских игр Оксаной Домниной в образе японских художников. После проката Башаров ответил на вопрос о том, удалось ли ему наладить отношения с Татьяной Тарасовой, которая заявляла, что "не подаст ему руки" за то, что тот применял насилие к своей супруге.
"У меня никаких разногласий с Татьяной Анатольевной не было", - ответил Башаров.
Накануне сообщалось, что Тарасова не появилась на съемках "Ледникового периода". Состав жюри — телеведущая Елена Летучая, шоумен Дмитрий Хрусталев, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и известный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.
Ранее Марат Башаров и Оксана Домнина выступили с шуточным номером в первом эпизоде нового сезона "Ледникового периода".