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5 часов назад

Башаров заявил, что у него нет конфликта с Тарасовой

Газета.Ru

Актер Марат Башаров вернулся в "Ледниковый период" и выступил в паре с бронзовым призером Олимпийских игр Оксаной Домниной в образе японских художников. После проката Башаров ответил на вопрос о том, удалось ли ему наладить отношения с Татьяной Тарасовой, которая заявляла, что "не подаст ему руки" за то, что тот применял насилие к своей супруге.

Башаров прокомментировал свой конфликт с Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня никаких разногласий с Татьяной Анатольевной не было", - ответил Башаров.

Накануне сообщалось, что Тарасова не появилась на съемках "Ледникового периода". Состав жюри — телеведущая Елена Летучая, шоумен Дмитрий Хрусталев, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и известный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

Ранее Марат Башаров и Оксана Домнина выступили с шуточным номером в первом эпизоде нового сезона "Ледникового периода".

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