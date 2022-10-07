Загитова рассказала о мужчине, который преследовал ее в 16 лет

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова признавалась, что в 16 лет к ней приставили охрану. Руководство спортшколы узнало, что воспитанницу преследует незнакомец, и решило ее защитить. Мужчина поджидал Алину Загитову возле дома, а потом следовал за ней на машине. Фигуристка была в шоке от такого поведения поклонника, который, как позже выяснилось, был разведен и не платил алименты на содержание детей.
"Мне было 16 лет. Незнакомый мужчина все время встречал меня возле дома, а потом ехал за мной на большой тонированной машине. Я была в шоке. На тренировки ходила пешком, потому что мне пять минут до спортшколы. Однажды бабушка пошла со мной, он медленно ехал за нами, а потом опустил стекло и сказал: «Слушайте, мне нужно переговорить с вашей внучкой, она мне очень нравится, хочу на ней жениться». Позже выяснилось, что он из Казани, разведен, не платит алименты и к тому же наркоман", — рассказала олимпийская чемпионка в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».
Алина Загитова не знает, как сложилась дальнейшая судьба поклонника, но больше она его не видела.
К слову, спортсменка признавалась, что в детстве много раз хотела бросить фигурное катание. Но каждый раз находила поддержку людей, которые верили в нее. А потом Алина Загитова решила, что должна стать лучшей и завоевать олимпийское золото. И в 15 лет она добилась своей цели. Сейчас фигуристка завершила соревновательную деятельность. Но Алина продолжает радовать поклонников, выступая в ледовых шоу.
Спортсменка также учится в РАНХиГС на факультете журналистики. Алина Загитова учится платно. А параллельно звезда получает второе высшее образование в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма.Больше новостей о звездных родителях и детях читайте в новом разделе на «Газете.Ru» .