Загитова рассказала о мужчине, который преследовал ее в 16 лет

"Мне было 16 лет. Незнакомый мужчина все время встречал меня возле дома, а потом ехал за мной на большой тонированной машине. Я была в шоке. На тренировки ходила пешком, потому что мне пять минут до спортшколы. Однажды бабушка пошла со мной, он медленно ехал за нами, а потом опустил стекло и сказал: «Слушайте, мне нужно переговорить с вашей внучкой, она мне очень нравится, хочу на ней жениться». Позже выяснилось, что он из Казани, разведен, не платит алименты и к тому же наркоман", — рассказала олимпийская чемпионка в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».