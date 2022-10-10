Третьяк вспомнил поцелуй Брежнева

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вспомнил поцелуй советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева после победы в Кубке Канады-1981. Его слова приводит «Спорт Бизнес Online».
«Подошел к нему, а он меня взасос поцеловал. Я до сих пор немой, хотя уже сколько лет прошло. Он любил целоваться взасос», — заявил Третьяк. Он рассказал, что эта встреча произошла в перерыве матча с финнами во время турнира на призы газеты «Известия».
Третьяк также одной фразой описал проявление у себя звездной болезни в начале спортивной карьеры. «Мне 17 лет, все обложки журналов в Советском Союзе, я получал письма — конечно, при таких обстоятельствах взлетишь», — поделился бывший голкипер, отметив, что сборы национальной команды дисциплинировали его.
Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира, заслуженный тренер России. С 2006 года он является президентом ФХР. С 2003 по 2019 год был депутатом Государственной Думы РФ.