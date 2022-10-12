«Приходится отменять соревнования». Спорт в Европе оказался на грани серьёзного кризиса

Из-за проблем в энергетике европейцам приходится отказываться от стартов. И дальше будет только хуже.

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Ни для кого уже не секрет, что Европа в ближайшее время столкнётся с серьёзными проблемами в энергетике. Уже сейчас они влияют на самые разные сферы жизни европейцев, в том числе и на спорт. Хуже всего пока приходится Международной федерации лыжного спорта (FIS): организаторы европейских этапов Кубка мира начинают отменять соревнования. Под ударом уже оказалась «Ночная слаломная гонка», участие в которой ежегодно принимают лидеры Кубка мира, а также этап Кубка мира по фристайлу в Швеции.

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«Не удалось обеспечить проведение соревнований»

Организаторы этапа Кубка мира по фристайлу в Фалуне объявили, что соревнования в дисциплине «биг-эйр», которые должны были пройти 24 и 25 ноября, отменены из-за сложной экономической и политической ситуации:

«Учитывая сложившуюся в мире ситуацию, нам не удалось финансово обеспечить проведение соревнований. Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть направления инвестиций. И это повлияло на проведение этапа Кубка мира. Очень жаль, что нам приходится отменять соревнования, но мы сделали всё, чтобы провести турнир. Жаль, что нам не удалось», – приводит слова представителя Шведской ассоциации лыжного спорта Стефана Карлссона InsideTheGames.

Таким образом, соревнования по биг-эйру в новом сезоне пройдут только на двух этапах Кубка мира. И это если не будет новых отмен турниров.

«В этом сезоне кто-то не сможет принять соревнования»

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта Мишель Вьон предупреждал, что несколько европейских этапов Кубка мира по лыжным гонкам и горным лыжам могут быть отменены кризиса:

«Мы знаем о проблемах, связанных, в частности, с производством снега и подготовкой трасс. Сейчас обычные люди вынуждены экономить газ, электричество и воду, поэтому многим нелегко принимать то, что совсем рядом проводятся гонки Кубка мира по горнолыжному спорту и лыжным видам спорта, требующие больших усилий и затрат. Но мы оптимистично настроены и думаем, что справимся с этим. В настоящее время у федерации

Нам уже известно об отмене двух турниров – во Франции не состоится этап Кубка мира по ски-кроссу в Межеве из-за проблем с водой, Италия не сможет принять один этап из-за слишком дорогого электричества. Горнолыжные соревнования пока должны пройти по плану. Сейчас наша стратегия – по возможности переносить соревнования в случае отмены, но проводить их в тех местах, которые уже принимают этапы Кубка мира, чтобы оптимизировать логистику. С уверенностью можно сказать, что в этом сезоне кто-то не сможет принять соревнования. Но давайте немного подождём и посмотрим. Как мы все знаем, наши соревнования проходят на открытом воздухе, и мы сильно зависим от снега и погоды», – высказал свои опасения чиновник FIS.

Помимо тех отменённых турниров, о которых вспомнил Вьон, не состоятся и ночные показательные соревнования по слалому в швейцарском курорте Кран-Монтана, которые были запланированы на январь 2023 года. Ежегодные старты, в которых принимают участие сильнейшие слаломисты Кубка мира, должны были пройти уже в пятый раз, но их отменили из-за энергетического кризиса. Организаторы отметили, что решение об отмене соревнований было трудным, но оно «демонстрирует серьёзное отношение организационного комитета к проблемам окружающей среды».

Впрочем, о полной отмене европейских этапов Кубка мира по зимним видам спорта из-за кризиса говорить пока рано. Так, организаторы соревнований из Австрии, где 22 и 23 октября пройдёт первый этап Кубка мира по горнолыжному спорту, рассказали, что они хорошо готовы к проведению стартов и уверены в том, что соревнования в Зёльдене пройдут по плану.

«Мы не откроемся»

Пример того, как энергетический кризис отразился на работе горнолыжной инфраструктуры, – небольшой итальянский горнолыжный курорт Панаротта. Зимой 2022 года там не смогут принять гостей из-за чрезмерно высоких цен на электроэнергию. Об этом рассказал глава курорта Маттео Андерле.

«Мы не откроемся. Возможно, это спорное решение, но мы приняли его со всей ответственностью после тщательного обдумывания. В декабре 2021 года мы получили счет на € 20 000, а теперь, по нашим расчётам, мы заплатим в три раза больше, около € 60 000 плюс расходы на производство снега и технические работы. Это нерационально. Мы не хотим обманывать наших коллег и работников, что сможем нормально провести зимний сезон. Мы поможем им найти другое место работы для этой зимы».

С точки зрения профессионального спорта в Европе, многое действительно будет зависеть от погоды. В последние годы там нередко возникали проблемы с естественным снегом. А для подготовки большого количества искусственного снега действительно требуется большое количество энергии и ресурсов. Да, очевидно, что, например, Кубок мира по биатлону не разрушится здесь и сейчас, но отмены или переносы отдельных этапов возможны.