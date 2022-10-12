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1 час назад

Олимпийский чемпион Миланоли заявил, что МОК совершает преступление против человечества

Газета.Ruиещё 3

Олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию Паоло Миланоли высказался о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допускал российских атлетов на две предыдущие Олимпиады под нейтральным флагом.

Олимпийский чемпион Миланоли: МОК совершает преступление против человечества
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его мнению, подобное решение является противозаконным и унизительным.

«Понятие родины выходит далеко за рамки исторических периодов, глав государств и принимаемых ими решений. Точно так же, как никто не может лишить ребенка его родной матери, так и никто не может помешать спортсмену выступать под флагом его страны.

В этом нет никаких сомнений: заставлять спортсмена выступать под нейтральным флагом — преступление не против отдельного государства, а против всего человечества», — приводит слова Миланоли «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.ым флагом. Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по фристайлу в Швеции отменен из-за роста цен на энергоносители.

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