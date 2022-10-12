Олимпийский чемпион Миланоли: МОК совершает преступление против человечества

«Понятие родины выходит далеко за рамки исторических периодов, глав государств и принимаемых ими решений. Точно так же, как никто не может лишить ребенка его родной матери, так и никто не может помешать спортсмену выступать под флагом его страны.



В этом нет никаких сомнений: заставлять спортсмена выступать под нейтральным флагом — преступление не против отдельного государства, а против всего человечества», — приводит слова Миланоли «Спорт-Экспресс».