Матыцин оценил отказ "Матч ТВ" от фильмов без спортивной составляющей

Министр спорта РФ Олег Матыцин не видит ничего плохого в сохранении фильмов на телеканале "Матч ТВ", особенно если они будут интересны зрителям. Такое мнение Матыцин высказал в среду, отвечая на вопрос ТАСС.
4 октября федеральный канал "Матч ТВ" представил концепцию нового телесезона. Ключевое изменение - из сетки телевещания уйдут все фильмы и сериалы без спортивной составляющей.
"Если это хорошие фильмы, то нет ничего плохого в том, что их будут продолжать демонстрировать на телеканале, - сказал Матыцин. - Важно, чтобы они действительно эмоционально задевали, делая зрителей соучастниками происходящего на
"Задача каждого вида искусства, будь то телевидение или кино, - максимально быстро реагировать на изменения, передавать эмоции через режиссуру, образы героев", - отметил он.
"Матч ТВ" - общероссийский федеральный спортивный телеканал, который начал вещание 1 ноября 2015 года.