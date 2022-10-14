Российский футболист рассказал, в каком возрасте отдавать ребенка в спорт

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в футбольную секцию.

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«Я пошел на футбол в первом классе, но я бы не лишал ребенка детства и не отдавал его рано в футбол. Четыре–пять лет нужно полностью насладиться детством. Потом уже выбирать осознанно, чтобы ребенок погружался в учебу и занимался любимым делом.

Я так понимаю, на Кипре идут в первый класс с шести лет. Это идеальный возраст для того, чтобы отдать ребенка в школу и записать его в секцию по любому виду спорта», — цитирует Кокорина «Матч ТВ».

Кокорин перешел в «Арис» в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В клуб из Флоренции он перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.