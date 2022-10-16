Журова рассказала о причинах отказа спортсменов стать депутатами Госдумы

Депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о причинах отказа некоторых спортсменов стать депутатами.
«Работать с избирателями — самая сложная работа. Нужно разговаривать, ходить на встречи, а не просто быть депутатом. Вот здесь многие спортсмены и отказываются идти в Думу, даже если они потенциально готовы по образованию и желанию. Зачастую известным личностям лишний раз не хочется общаться с людьми и особенно решать их насущные проблемы. Потому что у известных людей и так все хорошо.
Не буду называть фамилии, но знаю, что ряд спортсменов не избирались больше в Думу, потому что понимали, что им непросто от постоянного общения. Если вы думаете, что это легко — ошибаетесь. Особенно для мужчин, потому что женщины более социально адаптированы слушать проблемы людей, реагировать на них. Мужчинам намного тяжелее», — сообщила Журова Sport24.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил вероятность попадания футболиста «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в Госдуму России.
«Это смешно. Кто такой Дзюба, чтобы попасть в Государственную думу? Он же не Фетисов, Роднина, или Журова. Дзюба в Госдуме — это какая-то глупость», — сказал Колосков.
В текущем сезоне российский нападающий забил за турецкий клуб «Адана Демирспор» один мяч в четырех матчах. После девяти туров чемпионата Турции «Адана Демирспор» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу вместе с «Бешикташем» и «Коньяспором».
До Турции Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.