Журова рассказала о причинах отказа спортсменов стать депутатами Госдумы

«Работать с избирателями — самая сложная работа. Нужно разговаривать, ходить на встречи, а не просто быть депутатом. Вот здесь многие спортсмены и отказываются идти в Думу, даже если они потенциально готовы по образованию и желанию. Зачастую известным личностям лишний раз не хочется общаться с людьми и особенно решать их насущные проблемы. Потому что у известных людей и так все хорошо.