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34 минуты назад

Михеева заявила, что ей нравится давать интервью Загитовой и Щербаковой

Газета.Ruиещё 3

Известная телеведущая Алла Михеева, выступающая на «Ледниковом периоде» в паре с чемпионом России в танцах на льду Иваном Букиным, поделилась впечатлениями от общения с фигуристками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой, которые берут интервью у участников проекта.

"Она классная" - Михеева выделила одну из ведущих "Ледникового периода"
Фото: Газета.руГазета.ру

Слова Михеевой передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Какие впечатления от интервью Алине и Анне? Да класс вообще. Я с Анечкой недавно в жюри КВН была. Она такая маленькая пришла, «Ледниковый период» еще не начался. Она в первый раз в жюри. Я говорю: «Так, Аня, собралась». Анечку я знаю, люблю, она классная. Посмотрите, как хорошо справляется. А Алина вообще уже ветеран», — сказала Михеева.

Первый выпуск нового сезона «Ледникового перида» вышел на Первом канале 15 октября. Ведущими проекта стали олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Ранее актер Станислав Садальский прокомментировал выход нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В своем Telegram-канале он раскритиковал ведущих проекта — олимпийских чемпионок в женском одиночном фигурном катании Алину Загитову и Анну Щербакову.

«Реанимировали на Первом «Ледниковый период», был замечательный ведущий Ягудин с двумя косноязычными девушками», — написал Садальский.

Около спорта,Иван Букин,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Алла Михеева,Станислав Садальский,Первый канал,
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