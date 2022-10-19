"Она классная" - Михеева выделила одну из ведущих "Ледникового периода"

«Какие впечатления от интервью Алине и Анне? Да класс вообще. Я с Анечкой недавно в жюри КВН была. Она такая маленькая пришла, «Ледниковый период» еще не начался. Она в первый раз в жюри. Я говорю: «Так, Аня, собралась». Анечку я знаю, люблю, она классная. Посмотрите, как хорошо справляется. А Алина вообще уже ветеран», — сказала Михеева.