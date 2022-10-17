Губерниев посмеялся над решением канадцев: обиделись на меня

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что слишком мало болел за канадцев. Он предположил, что именно по этой причине они внесли его в санкционные списки, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что новый пакет канадских санкций затронул многих известных российских журналистов. В него вошли ведущая телеканала «Россия» Мария Ситтель, телеведущая Наиля Аскер-заде, а также Дмитрий Губерниев.

Телеведущий подчеркнул, что очень любит Канаду, с удовольствием приезжал в страну. Поэтому личные рестрикции послужат для него уроком.

Он полагает, что санкции были введены против него из-за недостаточной поддержки канадских лыжников, биатлонистов и хоккеистов.

«Оказалось, что я это делал мало, недостаточно, и канадцы за это на меня обиделись», - уточнил журналист.