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30 минут назад

Губерниев с юмором прокомментировал решение Канады о санкциях

Илья Родин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что слишком мало болел за канадцев. Он предположил, что именно по этой причине они внесли его в санкционные списки, пишет РИА «Новости».

Губерниев посмеялся над решением канадцев: обиделись на меня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что новый пакет канадских санкций затронул многих известных российских журналистов. В него вошли ведущая телеканала «Россия» Мария Ситтель, телеведущая Наиля Аскер-заде, а также Дмитрий Губерниев.

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Телеведущий подчеркнул, что очень любит Канаду, с удовольствием приезжал в страну. Поэтому личные рестрикции послужат для него уроком.

Он полагает, что санкции были введены против него из-за недостаточной поддержки канадских лыжников, биатлонистов и хоккеистов.

«Оказалось, что я это делал мало, недостаточно, и канадцы за это на меня обиделись», - уточнил журналист.

Губерниев попросил канадские власти как можно быстрее исключить его из списка. В противном случае он пообещал пожаловаться на «их безжалостное решение Антонио Гуттерешу, генсеку ООН».

Около спорта,Мария Ситтель,Дмитрий Губерниев,ООН,
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