Президент Федерации кикбоксинга Приморья получил повестку

Президент Федерации кикбоксинга Приморского края, кандидат в мастера спорта по боксу, депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин получил повестку по мобилизации и готовится к участию в специальной военной операции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской администрации.

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"Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин получил повестку и готовится к участию в специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Тарабарину 45 лет, с 2017 года он входит в экспертный Совет по развитию физкультуры и спорта Приморского края, с 2020 года - в Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ, руководит Советом отцов при уполномоченном по правам ребенка при губернаторе Приморского края. Награжден медалью "За заслуги перед ветеранской организацией "Боевое братство", нагрудным знаком "Знак почета ветеранов МВД".

"Я в прошлом десантник, разведчик, служил срочную службу. Сегодня мне 45 лет. Задача серьезная, боевая, надо выходить, защищать свою страну и родину, свое государство. Мы, если получили повестки, поедем туда, будем плечом к плечу стоять вместе с нашими боевыми товарищами", - сказал Тарабарин.