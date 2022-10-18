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56 минут назад

Латвия бойкотирует генассамблею олимпийских комитетов из-за России

Lenta.ru

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) бойкотирует генеральную ассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в случае допуска России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

Латвия бойкотирует генассамблею олимпийских комитетов из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент ЛОК Жоржс Тикмерс заявил, что атлеты страны не должны соревноваться с россиянами.

16 октября 11 стран выступили против участия России и Белоруссии в генассамблее АНОК. После этого глава Федерации спорта Дании (DIF) Ганс Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях.

Генассамблея АНОК пройдет в Сеуле с 18 по 21 октября. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков планирует выступить на форуме с докладом комиссии по образованию и культуре.

Около спорта,Станислав Поздняков,Генассамблея ООН,
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