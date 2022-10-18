Латвия бойкотирует генассамблею олимпийских комитетов из-за России

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) бойкотирует генеральную ассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в случае допуска России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.
Президент ЛОК Жоржс Тикмерс заявил, что атлеты страны не должны соревноваться с россиянами.
16 октября 11 стран выступили против участия России и Белоруссии в генассамблее АНОК. После этого глава Федерации спорта Дании (DIF) Ганс Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях.
Генассамблея АНОК пройдет в Сеуле с 18 по 21 октября. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков планирует выступить на форуме с докладом комиссии по образованию и культуре.