Латвия бойкотирует генассамблею олимпийских комитетов из-за России

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) бойкотирует генеральную ассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в случае допуска России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

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Президент ЛОК Жоржс Тикмерс заявил, что атлеты страны не должны соревноваться с россиянами.

16 октября 11 стран выступили против участия России и Белоруссии в генассамблее АНОК. После этого глава Федерации спорта Дании (DIF) Ганс Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях.