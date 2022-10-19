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29 минут назад

Глава МОК заявил о начале новой эры в спорте с ОИ-2024 в Париже

Никита Бородкин

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже станут первыми соревнованиями с полным гендерным паритетом, что ознаменует собой начало новой эры в спорте. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Глава МОК заявил о начале новой эры в спорте с ОИ-2024 в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, ОИ-2024 станет отражением «видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр», которые предоставят спортсменам «великолепный опыт».

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Напомним, что летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Слоганом мероприятия станет фраза «Игры, открытые для всех».

Ранее заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов ранее называл слоган неудачным, поскольку Россию и Белоруссию, скорее всего, не пустят на соревнования. По этой причине девиз выглядит как издевка и «легкое помешательство».

Около спорта,Томас Бах,Евгений Трефилов,
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