Глава МОК заявил о начале новой эры в спорте с ОИ-2024 в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже станут первыми соревнованиями с полным гендерным паритетом, что ознаменует собой начало новой эры в спорте. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

По его словам, ОИ-2024 станет отражением «видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр», которые предоставят спортсменам «великолепный опыт».

Напомним, что летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Слоганом мероприятия станет фраза «Игры, открытые для всех».