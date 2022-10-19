На Олимпиаде в Париже впервые будет соблюден полный гендерный паритет

Олимпийские игры 2024 года в Париже станут первым соревнованием такого уровня, на котором будет соблюден полный гендерный паритет его участников. Об этом в среду на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
"Олимпийские игры в Париже ознаменуют собой начало новой эры, - считает Бах. - Игры будут более инклюзивными, более устойчивыми. Они станут первыми Играми с полным гендерным паритетом. И это произойдет в одном из самых красивых городов мира - в
"Ближайшая Олимпиада станет прекрасным отражением нашего видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр, представляющих спортсменам великолепный опыт", - добавил глава МОК.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.