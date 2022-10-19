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37 минут назад

Бах заявил, что на Олимпиаде в Париже впервые будет соблюден полный гендерный паритет

ТАСС

Олимпийские игры 2024 года в Париже станут первым соревнованием такого уровня, на котором будет соблюден полный гендерный паритет его участников. Об этом в среду на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

На Олимпиаде в Париже впервые будет соблюден полный гендерный паритет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Олимпийские игры в Париже ознаменуют собой начало новой эры, - считает Бах. - Игры будут более инклюзивными, более устойчивыми. Они станут первыми Играми с полным гендерным паритетом. И это произойдет в одном из самых красивых городов мира - в

"Ближайшая Олимпиада станет прекрасным отражением нашего видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр, представляющих спортсменам великолепный опыт", - добавил глава МОК.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Около спорта,Томас Бах,
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