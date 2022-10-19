На Олимпиаде в Париже впервые будет соблюден полный гендерный паритет

"Олимпийские игры в Париже ознаменуют собой начало новой эры, - считает Бах. - Игры будут более инклюзивными, более устойчивыми. Они станут первыми Играми с полным гендерным паритетом. И это произойдет в одном из самых красивых городов мира - в