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31 минуту назад

Уборщица похитила из дома Глаголевой коллекционную шайбу Овечкина

Советский спортиещё 2

В доме актрисы, которая скончалась около четырех лет назад, проживает ее дочь.

Уборщица похитила из дома Глаголевой коллекционную шайбу Овечкина
Фото: Советский спортСоветский спорт

Российская балерина и актриса Анны Нахапетовой стала жертвой преступления.

Как сообщает «Московский комсомолец», ее дом в престижном посёлке Николина Гора, который принадлежал актрисе Вере Глаголевой, обворовала домработница. Полиция установила шесть эпизодов. Среди похищенных вещей оказалась коллекционная шайба российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Уборщица устроилась на подработку в дом балерины и актрисы Анны Нахапетовой в престижном посёлке Николина Гора несколько месяцев назад и систематически совершала кражи. После того как хозяйка стала замечать, что из дома пропадают личные вещи и предметы гардероба, она обратилась в полицию. Стражи порядка быстро установили подозреваемую, т. к. часть похищенных вещей уборщица выставила на продажу на популярном сайте объявлений, привязав аккаунт к своему номеру телефона.

Около спорта,Вера Глаголева,Александр Овечкин,
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